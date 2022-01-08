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الكشف عن نسخة جديدة من كورونا


اكتشف فريق علماء في قبرص نسخة جديدة من فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19" تعد "مزيجا" من متحوري "دلتا" و"أوميكرون" اللذين أثارا حسب منظمة الصحة العالمية، "تسونامي" إصابات بالمرض.

وذكر مدير مختبر التكنولوجيا الحيوية وعلم الفيروسات الجزيئية بجامعة قبرص، ليونتيس كوستريكيس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، أن المتحور الجديد، الذي أطلق عليه اسم "دلتاكرون"، له أساس جيني مماثل لنسخة "دلتا" لكنه يتضمن أيضا طفرات عديدة يحتوي عليها متغير "أوميكرون".

وقال كوستريكيس: "لقد عثرنا على عدد كبير من الطفرات التي تم تسجيلها سابقا فقط في حالات الإصابة بسلالة أوميكرون".

وأوضح عالم الفيروسات القبرصي الذي ترأس سابقا المجلس العلمي التشاوري الخاص بمكافحة الجائحة لدى حكومة البلاد، أنه تم رصد 10 طفرات في العينات المجموعة في قبرص من أصل حوالي الـ30 التي تتضمنها سلالة "أوميكرون".

وأضاف عالم الفيروسات أنه تم العثور على ما يسمى بسلالة "دلتاكرون" في 25 عينة مأخوذة في الجزيرة، 11 منها لأشخاص تم نقلهم إلى المستشفى بسبب إصابتهم بأعراض "كوفيد -19"، و14 عينة لدى سكان عاديين.

ويشهد العالم في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات قياسية للإصابات بفيروس كورونا في ظل انتشار سلالة "أوميكرون" الجديدة التي تم رصدها في جنوب إفريقيا وتتضمن عددا قياسيا من الطفرات وظهرت بعد فترة هيمنة نسخة "دلتا" المكتشفة في الهند.

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