ترامب : بايدن صوت اليأس والقنوط

هاجم الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس الحالي جو بايدن، واصفا اياه بصوت اليأس والقنوط ، ردًا على هجوم الرئيس عليه في اليوم السابق لتحريضه على هجوم السادس من كانون الثاني على مبنى الكابيتول الأمريكي.

ونقلت صحيفة الديلي ميل البريطانية في تقرير ان ” ترامب اتهم بايدن بالافتراء على خصومه لصرف الانتباه عن اخفاقاته كرئيس قائلا إن ” ما شهدناه بالأمس كان آخر شهقات لمؤسسة سياسية وإعلامية يسارية فاسدة قوضت مصداقية بلادنا إلى الاسفل لعقود فقد شحت الوظائف ، واستسلمت قوتنا ، وضحى بسيادتنا ، وهاجم التاريخ والقيم في محاولة لتحويل أمريكا إلى بلد بالكاد يستطيع شعبنا التعرف عليه”.

واضاف ترامب أن ” اعوان بايدن قد كتبوا خطابه ليقرأه أمس لأنهم يعرفون أن الإخفاقات غير المسبوقة لرئاسته والتطرف اليساري لمؤتمر نانسي بيلوسي قد دمر الحزب الديمقراطي”.

وشدد ترامب على ان ” الديمقراطيين رشحوا سياسيًا ساخرًا لمنصب يعد بالوحدة ، لكنه الآن يفعل أكثر الأشياء إثارة للانقسام – وتشويه سمعة خصومه السياسيين بأنهم إرهابيون داخليون ، تمامًا كما يفعل الدكتاتوريون غير الآمنين في البلدان الشيوعية”.

وكان بايدن قد انتقد ترامب في أشد هجومه على سلفه حتى الآن ، وصف بايدن ترامب بأنه رئيس سابق مهزوم وانتقده بسبب رفضه قبول خسارته ” في تشرين الثاني عام 2020 في تصريحات بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للهجوم إلى جانب نائبته كامالا هاريس قائلا لم نر رئيسًا سابقًا ، قام بحشد الغوغاء للهجوم ، جالسًا في غرفة طعام خاصة خارج المكتب البيضاوي في البيت الأبيض يشاهد كل شيء على التلفزيون ولا يفعل شيئًا لساعات”.