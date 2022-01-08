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أعمال الشغب تكبد كازاخستان خسائر تتجاوز الـ200 مليون دولار


ارتفعت قيمة الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب في كازاخستان حتى صباح اليوم السبت إلى ما يقرب من 203 ملايين دولار، وفقا للغرفة الوطنية لرجال الأعمال بكازاخستان.

وبحلول مساء أمس الجمعة، بلغت قيمة الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب نحو 200 مليون دولار، في 10 مناطق من البلاد، حيث تضرر 848 كيانا تجاريا و1021 منشأة.

واندلعت الاحتجاجات في كازاخستان في الثاني من يناير الجاري، في غرب البلاد رفضا لزيادة أسعار الغاز المسال. وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى، بما في ذلك ألما-آتا، وتحولت إلى أعمال شغب ونهب، وهاجم مسلحون مؤسسات الدولة، وردا على ذلك، أعلنت السلطات حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد حتى 19 يناير، وبدأت عملية لمكافحة الإرهاب.

 

وأسفرت المواجهات وأعمال الشغب عن سقوط عشرات القتلى، بينهم رجال أمن، وعن المئات من المصابين.

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