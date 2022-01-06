الصفحة الدولية

قبيل احتجاجات مرتقبة.. تعطل خدمات الاتصال والإنترنت في السودان


قال مرصد ”نتبلوكس“ لمراقبة انقطاعات الإنترنت على موقع ”تويتر“، الخميس، إن خدمات الاتصال والإنترنت في السودان تعطلت فيما يبدو قبل احتجاجات مزمعة، وفق ”رويترز".

وأدّت استقالة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مطلع الأسبوع الحالي، إلى تجدد الاحتجاجات الرافضة لـ“انفراد المكون العسكري بالحكم".

وشهدت العاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء الماضي، استنفارا أمنيا، وسط دعوات للمحتجين من أجل التوجه إلى القصر الرئاسي.

وشارك مئات المتظاهرين في الخرطوم وعدد من الولايات، الثلاثاء، في احتجاجات ضد حكم العسكريين، مؤكدين على مطالبهم بالحكم المدني، وذلك بعد إعلان حمدوك استقالته من رئاسة مجلس الوزراء.

وأطلقت لجان مقاومة (أمبدة) بمدينة أم درمان، دعوات لتسيير مواكب إلى القصر الرئاسي، الثلاثاء، انضم لها بعد ذلك عدد من اللجان وتجمع المهنيين السودانيين.

وأغلقت السلطات الأمنية عددا من الطرق الرئيسة وسط الخرطوم بينها شارع الجامعة، وشارع الموردة المؤدي لجسر النيل الأبيض الرابط بين أم درمان والخرطوم، كما أغلقت الجسور المؤدية إلى العاصمة.

 

وكانت السلطات السودانية قد درجت خلال الأيام الماضية، على اتخاذ تحوطات أمنية مشددة، بما فيها إغلاق الجسور بحاويات ضخمة لمنع المتظاهرين من عبورها والوصول إلى القصر الرئاسي، الذي دائما ما يكون وجهة الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إعلان الطوارئ.. حالة من الفوضى تعصف بكازاخستان والقتل يصل أفراد الشرطة
قبيل احتجاجات مرتقبة.. تعطل خدمات الاتصال والإنترنت في السودان
البيت الأبيض يكشف "نسبة صادمة" بشأن الإصابة بكورونا
ماكرون: أريد أن أنغص على غير الملقحين حياتهم
كازاخستان.. فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد
صحيفة تونسية: إحالة الغنوشي و4 مسؤولين بينهم وزير دفاع سابق إلى القضاء
لوكاشينكو يهاتف بوتين وتوكاييف لبحث الوضع في كازاخستان
كازاخستان.. أنباء عن سيطرة محتجين على مطار ألما آتا
زعيم كوريا الشمالية يجمع عينات خطوط آلالاف لمعرفة من شتمه
السويد.. اصابة الملك والملكة بفيروس كورونا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك