البيت الأبيض يكشف "نسبة صادمة" بشأن الإصابة بكورونا

كشف البيت الأبيض، الاربعاء، عن نسبة دخول المستشفى فيما يتعلق بالإصابة بفيروس كورونا.

وقال البيت الابيض بحسب "سكاي نيوز عربية"، إن "نسبة دخول المستشفى حاليا ارتفعت بـ 63 في المئة مقارنة بالأسبوع الماضي فيما يتعلق بالإصابة ب‍فيروس كورونا".

وسجّلت الولايات المتحدة ما وصف بـ"تسونامي" الإصابات ب‍فيروس كورونا (كوفيد-19) ومتحوراته، حيث وصلت أعداد المصابين أول أمس الاثنين إلى مليون إصابة، بعد أن كان العدد 97 ألف إصابة في الثاني من كانون الأول المنصرم، ويمثل ذلك ارتفاعا قدره 1000% خلال شهر واحد.