زعيم كوريا الشمالية يجمع عينات خطوط آلالاف لمعرفة من شتمه

فتحت سلطات كوريا الشمالية تحقيقاً مع آلاف الكوريين الشماليين، لمعرفة المتورطين في شتم زعيم البلاد كيم جونغ أون، وكتابة عبارات مسيئة له.

وأشارت وسائل إعلامية إلى أن السلطات "تجمع عينات كتابة بخط اليد لسكان العاصمة لمعرفة صاحب الكتابات المسيئة".

يُشار إلى أنّ الزعيم الكوري الشمالي، كيم يونغ أون، كان قد صرّح مطلع يناير الحالي إلى أنّ "عام 2022 معركة كبيرة بين الحياة والموت".

يذكر أنّ كوريا الشمالية ترزح تحت سيلٍ من العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب نشاطاتها العسكرية، مما أدى لخلق حالةٍ من النقص في المواد الغذائية وتأمين الطعام للشعب، في ظل الإغلاق المحكم للحدود بسبب جائحة كورونا، مما يشكّل عاملاً ضاغطاً على اقتصادها.