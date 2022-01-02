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أرقام قياسية بإصابات كورونا في السعودية


ذكرت وسائل إعلام سعودية اليوم الأحد أن ثلاث مدن في المملكة شهدت أرقاما قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وقالت أن الإصابات تجاوزت الـ 700 حالة إصابة جديدة، في الرياض وجدة ومكة المكرمة.

وسجلت الرياض 337 إصابة جديدة مقابل 123 حالة تعاف، تلتها جدة بـ 231 إصابة جديدة مقابل 61 حالة تماثلت للشفاء، ثم مكة المكرمة بـ 153 إصابة جديدة مقابل 34 حالة تماثلت للشفاء.

وتوزعت باقي الحالات من أصل 1024 إصابة جديدة سجلتها المملكة اليوم على مدن ومحافظات المملكة.

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