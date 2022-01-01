الصفحة الدولية

دراسات "مبشرة".. مقارنة بين أوميكرون ومتحورات كورونا


وجدت سلسلة من الدراسات المنشورة مؤخراً أن "متحور أوميكرون" سريع الانتشار، قد يكون أقل حدة من سلالات "كورونا" الأخرى، بسبب الطريقة التي يهاجم بها الرئتين، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.

ووفقاً لصحيفة نيويورك تايمز، فقد وجدت الدراسات التي أُجريت على الفئران أن أوميكرون ينتج عدوى أقل ضرراً في الرئتين، وبدلاً من ذلك كان يقتصر إلى حد كبير على الأنف والحنجرة والقصبة الهوائية.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف" أن المتغيرات السابقة كانت "أكثر حدة"، وكانت أحياناً تسبب ندبات في الرئتين وصعوبة خطيرة في التنفس.

وقال التقرير إن إحدى الدراسات وجدت أن مستويات أوميكرون في الرئتين كانت 10 بالمئة أو أقل، من مستوى تأثير المتحورات الأخرى.

وأضافت أن العديد من التجارب التي نُشرت في الأيام الأخيرة أشارت جميعها إلى استنتاج مفاده أن أوميكرون أخف من دلتا والمتحورات السابقة الأخرى من الفيروس.

وتم التعرف على أوميكرون لأول مرة في جنوب إفريقيا وبوتسوانا في أواخر نوفمبر. وسرعان ما أصبح المتحور السائد في جنوب إفريقيا، مما تسبب في انتشار العدوى، وبلغت ذروتها حوالي 26000 حالة يومية تم تسجيلها بحلول منتصف ديسمبر، وفقاً للإحصاءات الرسمية.

ويتواجد المتحور حالياً في أكثر من 100 دولة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، ويؤثر على الأشخاص الذين تم تطعيمهم وكذلك أولئك الذين أصيبوا بالفعل بفيروس كورونا.

وتشير العديد من الدراسات إلى أن أوميكرون، المتحور السائد الآن في بعض البلدان، لا تستدعي الإصابة به عادة الدخول إلى المستشفى، لكن منظمة الصحة العالمية لا تزال تحث على توخي الحذر.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عالم يتنبأ بموعد انتهاء كورونا
دراسات "مبشرة".. مقارنة بين أوميكرون ومتحورات كورونا
النزاع الامريكي الروسي بشأن أوكرانيا.. تقرير يرصد آخر مستجداته
بعد تحليل مليون إصابة... "أوميكرون" أقل خطورة من "دلتا"
روسيا تتجه لتسجيل لقاح جديد ضد كورونا
بريطانيا.. واحد بين كل 15 من سكان لندن قد يكون مصابا بكورونا
الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل تراجعت عن العمل العسكري ضد إيران
بعد 5 سنوات في السجن.. إطلاق سراح رئيسة كوريا الجنوبية السابقة
خلال احتجاجات أمس.. السودان يعلن مقتل 4 متظاهرين وإصابة 298 آخرين
تعليق إيراني جديد بشأن "الثأر لسليماني"
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك