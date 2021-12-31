الصفحة الدولية

بعد 5 سنوات في السجن.. إطلاق سراح رئيسة كوريا الجنوبية السابقة


أُطلقت السلطات الكورية سراح رئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك كون هيه اليوم الجمعة، بعد ما يقرب من خمس سنوات قضتها في السجن.

وحسب رويترز فقد أُطلق سراح رئيسة كوريا الجنوبية، بعد قرابة خمس سنوات في السجن بسبب إدانتها بالفساد، مما أثار الجدل حول ما إذا كانت ستلعب أي دور قبل الانتخابات الرئاسية في مارس/ آذار المقبل.

كانت بارك، 69 عامًا، أول زعيمة منتخبة ديمقراطيًا في البلاد تُطرد من منصبها عندما أيدت المحكمة الدستورية تصويتًا برلمانيًا في عام 2017 لعزلها بسبب فضيحة أدت أيضًا إلى سجن رؤساء تكتلين، هما سامسونغ، ولوت.

وأيدت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية في يناير حكمًا بالسجن لمدة 20 عامًا صدر بعد إدانة بارك بالتواطؤ مع صديقة، وهي أيضًا في السجن، لتلقي عشرات المليارات من الوون من الشركات.

وقد منحها الرئيس "مون جاي إن" عفواً خاصاً الأسبوع الماضي، بسبب تدهور حالتها الصحية، معربا عن أمله في "تجاوز التاريخ الماضي المؤسف وتعزيز الوحدة الوطنية".

وأظهرت لقطات تفزيونية "بارك" وهي تغادر مستشفى في سيئول، حيث مكثت منذ الشهر الماضي لتلقي العلاج الطبي، بعد أن سلم مسؤولون خطاب العفو عنها في منتصف الليل.

وفيما لم تعلق الرئيسة الكورية السابقة، فإن محاميها قال إن بارك، وهي ابنة حاكم عسكري سابق، قدمت اعتذارا عن إثارة قلق الجمهور وشكرت مون على اتخاذ "قرار صعب".

يأتي إطلاق سراح بارك في الوقت الذي يخوض فيه حزبها القديم، حزب سلطة الشعب المحافظ المعارض الرئيسي، وحزب مون الديمقراطي، سباقا رئاسيا صعبا.

وقد أدى سجنها إلى تقسيم البلاد، حيث نظمت الجماعات اليمينية المؤيدة لبارك مسيرات أسبوعية للتنديد بمون وسياساته والمطالبة بالإفراج عن بارك، إلى أن أدت إجراءات كورونا الاحترازية إلى منع مثل تلك التجمعات العام الماضي.

وتحدى المئات من أنصار بارك درجات الحرارة المنخفضة للتوافد إلى المستشفى حيث كانت تقيم في وقت متأخر يوم الخميس للاحتفال بإطلاق سراحها، مع وصول أكثر من 1000 باقة من الزهور.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب أن حوالي 200 شخص نظموا احتجاجا في وسط مدينة سيئول ضد إطلاق سراحها.

ولم يتضح ما إذا كانت بارك ستستأنف أي نشاط سياسي لكنها قالت في مذكراتها الصادرة يوم الخميس إن إدانتها كانت لدوافع سياسية وأعربت عن أملها في "مقابلة الناس مرة أخرى ذات يوم".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بعد 5 سنوات في السجن.. إطلاق سراح رئيسة كوريا الجنوبية السابقة
خلال احتجاجات أمس.. السودان يعلن مقتل 4 متظاهرين وإصابة 298 آخرين
تعليق إيراني جديد بشأن "الثأر لسليماني"
اطباء السودان يطلقون نداء عاجلا
"الحرب العالمية الثالثة ".. تقرير يرسم الشكل والسيناريو المحتملين
تحرك روسي وسط تحليق طائرات أميركية فوق أوكرانيا
إيران تعلن اطلاق المسبار البحثي "سيمورغ" بنجاح
قميص الزعيم الكوري يُثير تساؤلات عن حقيقة وضعه الصحي
إغلاق الجسور والطرق وقطع الانترنيت في الخرطوم
السعودية تواجه ارتفاعا حادا للإصابات بكورونا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك