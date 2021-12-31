الصفحة الدولية

خلال احتجاجات أمس.. السودان يعلن مقتل 4 متظاهرين وإصابة 298 آخرين


أعلنت الشرطة السودانية، مقتل 4 من المتظاهرين وإصابة 297 آخرين وكذلك إصابة 53 من أفرادها وحرق مركبات شرطية خلال الاحتجاجات التي اندلعت أمس الخميس.

وحسب وكالة الأنباء السودانية، قالت الشرطة في بيان اليوم الجمعة، إن بعض العناصر المحترفة استغلوا المظاهرات للتحريض على أعمال التخريب والاعتداء علي القوات بتكتيك واضح ومنظم، بدلا عن التعبير السلمي عن مطالبهم.

وأشارت إلى أن ذلك أخرج المظاهرات عن مسارها السلمي إلى العنف والمواجهة.

وأوضحت أنه نتيجة المواجهات حدثت 4 وفيات وإصابة عدد 297 متظاهر وإصابة عدد 53 من قوات الشرطة منهم عدد 2 من الضباط وحرق 3 مركبات شرطية.

كما أعربت الشرطة السودانية عنن أسفها واستنكارها لأي تجاوزات حدثت من كل الأطراف وأدت الي خسائر بشرية أو إتلاف للممتلكات العامة والخاصة.

وشهد السودان تظاهرات وسط إجراءات حكومية مشددة وقطع الطرق والاتصالات، وأعلن المتظاهرون أن وجهتهم هي القصر الجمهوري، حيث استطاعوا الوصول إليه في تظاهرات الأسبوع الماضي قبل أن تتمكن القوات الأمنية من تفريقهم.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
خلال احتجاجات أمس.. السودان يعلن مقتل 4 متظاهرين وإصابة 298 آخرين
تعليق إيراني جديد بشأن "الثأر لسليماني"
اطباء السودان يطلقون نداء عاجلا
"الحرب العالمية الثالثة ".. تقرير يرسم الشكل والسيناريو المحتملين
تحرك روسي وسط تحليق طائرات أميركية فوق أوكرانيا
إيران تعلن اطلاق المسبار البحثي "سيمورغ" بنجاح
قميص الزعيم الكوري يُثير تساؤلات عن حقيقة وضعه الصحي
إغلاق الجسور والطرق وقطع الانترنيت في الخرطوم
السعودية تواجه ارتفاعا حادا للإصابات بكورونا
الصحة العالمية تزف بشرى تخص "جائحة كورونا"
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك