نبأ سار يخص الوقاية من متحور "أوميكرون"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعتمادا على بحوث قام بها معهد "غاماليا " لعلوم الأوبئة والأحياء الدقيقة أن لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا قادر على تحييد متحور أوميكرون.

وقال بوتين خلال لقاء قمة رابطة الدول المستقلة الذي عقد في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية اليوم الثلاثاء: "لقد تحدثت مع رئيس معهد غاماليا وهم أجروا دراسة تؤكد قدرة سبوتنيك V على تحييد سلالة أوميكرون الجديدة".

وأضاف أن مدير المعهد أخبره بأن الأبحاث السريرية وحدها يمكن أن تعطي إجابة نهائية حول مدى فعالية هذا اللقاح، "لكن مستوى التحييد عال للغاية".

وتقول منظمة الصحة العالمية إن ثمة مؤشرات تدل على أن سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا تنتشر بوتيرة غير مسبوقة، وأن اللقاحات تصبح أقل فعالية.

وأثار المتحور الجديد الذي تم رصده أولا في جنوب إفريقيا أواخر نوفمبر الماضي، قلقا متزايدا، خصوصا في أوروبا.