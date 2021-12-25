منسق لجان المقاومة السودانية : لا نية للاعتصام... والمتظاهرون يتجهون للقصر الجمهوري

أكد المنسق العام لملتقى لجان المقاومة السودانية، يوسف أحمد إبراهيم، أن تظاهرات اليوم تأتي لتأكيد مطالب الثورة، وأن المحتجين في طريقهم للقصر الجمهوري وسط تكثيف أمني وقطع الإنترنت وبعض شبكات الاتصالات. كما أكد أن المتظاهرين لاينوون الاعتصام بعد انتهاء الفعاليات الاحتجاجية اليوم.

وقال إبراهيم في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم السبت، إن "هناك حشودا كبيرة من المتظاهرين تتجه نحو القصر الجمهوري بالخرطوم، وإلى الآن الأمور تسير بشكل طبيعي ولا توجد صدامات مع الجهات الأمنية، وإن المتظاهرين ما زالوا متمسكين بالسلمية حتى نهاية الحراك وتحقيق مطالب الثورة".

وحول تأثير الأنباء التي ترددت عن استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ثم التراجع عنها على المتظاهرين قال إبراهيم:

إن رئيس الوزراء هو المسمار الأخير في نعش الانقلاب العسكري ورحيله بكل تأكيد سيكون له تداعيات على الوضع السياسي في السودان.

وأوضح إبراهيم أن "المظاهرات هدفها الأول هو إسقاط عبد الفتاح البرهان وكل الانقلابيين وتحرير الوطن، وسلاحنا في تلك المعركة هو السلمية وقوتنا هي توحيد الصفوف، فلن نهدأ حتى يزول هذا الظلم وتعود الحياة ببهجتها وترسخ القيم من جديد، وأتوقع أن يكون اليوم مختلفا وفاصلا".

ويشهد السودان اليوم تظاهرات حاشدة وسط إجراءات حكومية مشددة وقطع الطرق والاتصالات، واعلن المتظاهرون أن وجهتهم اليوم هى القصر الجمهوري ، حيث استطاعوا الوصول إليه في تظاهرات الأسبوع الماضي قبل أن تتمكن القوات الأمنية من تفريقهم.

وستكون هذه الاحتجاجات هي العاشرة في سلسلة من المظاهرات ضد الانقلاب التي استمرت حتى بعد أن أعاد الجيش حمدوك، الذي كان قيد الإقامة الجبرية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأطلق سراحه مع معتقلين سياسيين بارزين آخرين.

وتطالب الأحزاب المدنية ولجان المقاومة التي نظمت عدة احتجاجات حاشدة بحكم مدني كامل تحت شعار "لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية".

وفي 25 أكتوبر الماضي، أعلن البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، لينهي بذلك الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.

لكن في يوم 21 نوفمبر الماضي، وقع البرهان و حمدوك اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.