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تهديد إيراني جديد لـ"الأعداء": ردنا سيكون حاسما وشاملا


قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن "أي تحرك معاد من قبل الأعداء سيواجه برد شامل وحاسم من قبل القوات المسلحة الإيرانية وسيغير المعادلات الاستراتيجية بشكل مؤثر و كبير".

وذكر رئيسي تعليقا على مناورات "الرسول الأعظم" التي اختتمت أمس الجمعة، أن "مناورات الرسول الأعظم دليل على إرادة و قدرة الجمهورية الإسلامية في الدفاع عن مصالح الشعب الإيراني و أمنه".

وتابع قائلا: "أي تحرك معاد من قبل الأعداء سيواجه برد شامل وحاسم من قبل القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وسيغير المعادلات الاستراتيجية بشكل مؤثر و كبير".

كما أشاد رئيسي "بجهود "الحرس الثوري الإسلامي" في حماية أمن الأمة الإيرانية ودول المنطقة في آن واحد".

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