اعتقال ابرز تجار الحشيشة بعملية امنية استباقية في الرمادي

اعلن مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار، الجمعة، عن اعتقال ابرز تجار الحشيشة بعملية امنية استباقية في مدينة الرمادي .

وقال المصدر ان ” القوات الامنية شرعت بحملة امنية استباقية استهدفت احياء مختلفة من مدينة الرمادي، على خلفية ورود معلومات استخباراتية تفيد بوجود ابرز تاجر لمادة الحشيشة المخدرة في المناطق المستهدفة “.

واضاف المصدر ان” القوة تمكنت من اعتقال المستهدفة وبحوزته كميات من مادة الحشيشة كان يروم المتاجرة فيها في مناطق مختلفة من مدن الانبار ،

مبينا ان” القوات الامنية ضبطت بحوزة المعتقل كميات كبيرة من الحبوب المخدرة نوع صفر واحد، موضحا ان” القوة سلمت المواد المضبوطة الى الجهات المختصة ، مؤكدا ان هذه العملية تعد من العمليات الاستباقية الخاطفة لتعقب تجار المخدرات في الانبار “.

يشار الى ان القوات الامنية المتمركزة في مناطق مختلفة من مدن الانبار تمكنت من اعتقال العديد من تجار الحشيشة ومتعاطي ومروجي الحبوب المخدرة “.