السلطات البلجيكية تعتقل شخص حاول الحصول على الجرعة التاسعة من لقاح كورونا!

ألقت السلطات البلجيكية القبض على رجل محتال قبل أن يحصل على اللقاح المضاد لفيروس كورونا للمرة التاسعة.

وذكرت صحيفة "L Avenir" الفرنسية أن المتهم كان قد حصل على ثماني جرعات من اللقاح عن طريق هوية مزيفة لأشخاص رفضوا أخذ جرعتهم.

وأوضحت الصحيفة أن المتهم من منطقة شارلوا، وتم القبض عليه واحتجازه، بعد أن تعرف العاملون في مركز التطعيمات عليه، وتبين أنه ذهب سابقا إلى المركز لتلقي التطعيم ثماني مرات.

يشار إلى أن التطعيم في بلجيكا ليس إلزاميا حتى الآن، إلا أن الذين حصلوا على التطعيم بالكامل يمكنهم الحصول على تذكرة Covid Safe، التي تسمح للمالك بالسفر ودخول أماكن خدمات مثل الحانات والمطاعم ومراكز اللياقة البدنية وقاعات الاحتفالات الكبيرة.

يذكر أن الواقعة التي شهدتها بلجيكا ليست الأولى من نوعها حيث ألقت السلطات في نيوزيلندا، هذا الشهر، القبض على رجل زعم تلقيه ما يصل إلى 10 جرعات في يوم واحد نيابة عن العملاء الذين دفعوا المال لتخوفهم من الحصول على اللقاح.