الصفحة الدولية

اعلان موعد استئناف المحادثات حول النووي الإيراني


أعلن المنسق الأوروبي لمفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران، إنريكي مورا، أن المفاوضات النووية في فيينا سيتم استئنافها يوم 27 ديسمبر الحالي.

وقال مورا في تغريدة عبر “تويتر”: “محادثات فيينا ستستأنف يوم الاثنين 27 ديسمبر. ستجتمع اللجنة المشتركة JCPOA لمناقشة وتحديد الطريق إلى الأمام”، مشيرا إلى أنه “من المهم تسريع وتيرة القضايا الرئيسية المعلقة والمضي قدمت، والعمل من كثب مع الولايات المتحدة… مرحبا بكم في الجولة الثامنة”.

وفي وقت سابق، أكد مسؤول رفيع في الخارجية الأمريكية أن مفاوضات فيينا أحرزت تقدما في جولتها السابعة، لكنه أضاف أن الوتيرة الحالية للتفاوض بشأن القضايا الخلافية “غير كافية” للأمل بإحياء اتفاق إيران النووي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اعلان موعد استئناف المحادثات حول النووي الإيراني
بايدن: سأخوض انتخابات 2024 في هذه الحالة
رسمياً.. إقرار أول دواء يؤخذ عن طريق الفم لعلاج كورونا
محكمة بريطانية تفرض على حاكم دبي دفع مبلغ 730 مليون دولار
الصحة العالمية: فيروس كورونا لن يتوقف عن التطور في الشهور المقبلة
لافروف: المحادثات النووية الإيرانية ستستأنف قبل نهاية العام
الصين تعود لسياسة الحجر.. إجراء عاجل بسبب تفشي كورونا
خلال ساعات.. رئيس وزراء السودان يعتزم الاستقالة
تسجيل 28 إصابة بمتحور "أوميكرون" في دولة عربية
ترامب يقاضي المدعية العامة في نيويورك
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك