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الصين تعود لسياسة الحجر.. إجراء عاجل بسبب تفشي كورونا


فرضت السلطات الصينية، الأربعاء، إجراءات حجر في مدينة شيآن في شمال البلاد والتي يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، قبل أكثر من شهر من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

وقالت السلطات المحلية في بيان إن على سكان مدينة شيآن "البقاء في منازلهم ما لم يكن هناك سبب مقنع" لمغادرتها، موضحة أنه يُسمح لشخص واحد من كل أسرة بالخروج للتسوق "كل يومين".

إلى ذلك، علقت سنغافورة السفر دون الخضوع لحجر صحي، وجددت أستراليا حملتها للتطعيم، الأربعاء، مع زيادة الإصابات بمتحور أوميكرون، قبل أيام من عيد الميلاد، الأمر الذي أجبر السلطات على فرض قيود جديدة، وتسريع وتيرة منح جرعة معززة من اللقاحات.

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قالت حكومة سنغافورة، الأربعاء، إنها قررت وقف كافة مبيعات التذاكر الجديدة لرحلات الطيران والحافلات في برنامجها للسفر، المعفي من شرط خضوع الوافدين لحجر صحي، بدءا من 23 ديسمبر، وحتى 20 يناير، وأرجعت ذلك إلى مخاوف من تفشي أوميكرون.

وفي أنحاء أخرى من آسيا، أعلنت اليابان رصد أول إصابة محلية بأوميكرون، الأربعاء، في حين حثت الهند كافة ولاياتها على التأهب لزيادة الإصابات، وسمحت للسلطات المحلية بفرض قيود على التجمعات الكبيرة.

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