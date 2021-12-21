خلال ساعات.. رئيس وزراء السودان يعتزم الاستقالة

قالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وفقاً لوكالة "رويترز"، إن حمدوك يعتزم الاستقالة من منصبه خلال ساعات.

وقال مصدران مقربان من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن الأخير أبلغ مجموعة من الشخصيات القومية والمفكرين اجتمعت معه بأنه يعتزم التقدم باستقالته من منصبه.

وأضاف المصدران أن المجموعة دعت حمدوك للعدول عن قراره إلا أنه أكد إصراره على اتخاذ هذه الخطوة خلال الساعات المقبلة.