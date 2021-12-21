تسجيل 28 إصابة بمتحور "أوميكرون" في دولة عربية

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 28 إصابة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا، ارتفاعا من حالة واحدة كشف عنها في 15 ديسمبر الجاري.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "تم تسجيل 20 حالة منها في إطار سبع بؤر عائلية، إضافة إلى 8 حالات معزولة، وقد شملت الحالات خمسة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 4 أشهر و13 عاما"، مشيرة إلى "تسجيل 46 حالة محتملة، قيد التأكيد".

وأضافت: "سجلت اليوم الثلاثاء 381 إصابة مؤكدة، من بينها 38 يشتبه بإصابتها بمتحور (أوميكرون)، ارتفاعا من 102 حالة أمس، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين في المملكة إلى 953297".

وتابعت: "سجلت السلطات أيضا 4 وفيات ارتفاعا من وفاة واحدة أمس، ليصبح عدد الوفيات بسبب مضاعفات المرض 14814 حالة وفاة".

وحذرت الوزارة، من أن "حدوث انتكاسة وبائية وارد جدا، بالنظر إلى الارتفاع الملحوظ لعدد الحالات والبؤر الوبائية خاصة العائلية منها".

وأعلن المغرب أمس الاثنين، عن "إلغاء الاحتفالات برأس السنة الميلادية، وغلق الفنادق والمطاعم والمقاهي في الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا، كما فرضت حضر التجول ليلة 31 ديسمبر من منتصف الليل وحتى الساعة السادسة صباحا".