الصفحة الدولية

مسؤول أفغاني سابق يفجر مفاجأة بشأن "هروب غني"


أكد حمد الله محب مستشار الأمن القومي للرئيس الأفغاني السابق أشرف غني، أن الأخير تعمد إخفاء هروبه من البلاد على الأمريكيين في أغسطس الماضي، بعد أن فقد الثقة بهم.

وقال بحسب شبكة "سي بي إس" الأمريكية: "غني خشي ألا تتدخل الولايات المتحدة في حال وقوعه في حركة طالبان".

وأضاف: "المروحيات التي غادر فيها غني والوفد المرافق له، بمن فيهم أنا، حلقت من كابل قبل وقت قصير من دخول طالبان العاصمة دون قتال.. كنا نحلق بشكل خاص على ارتفاع منخفض حتى لا يكتشفنا الأمريكيون الذين لم يعرفوا إلى أين نحن ذاهبون".

وتابع: "في اليوم السابق، سألت الأمريكيين سؤالا بسيطا، وكان اختبارا، طلبت منهم أن يخبروني: إذا لم تنجح صفقة نقل السلطة إلى طالبان، فهل سيخرجوننا؟ فأجابوا بالرفض".

وقال: "من المخزي أننا فقدنا بلدنا، ولم نكن نريد أن نفقد رئيسا آخر، حتى يوصم بهذه الطريقة في أفغانستان ويقتل".

وأضاف: "توصل الوفد المرافق لغني إلى نتيجة مفادها أن محاولات مقاومة طالبان لا جدوى منها، بالنظر إلى أن الأمريكيين قرروا سحب قواتهم من البلاد على أي حال. لهذا السبب قررنا مغادرة البلاد".

وقال: "حاولنا أن نفهم ما إذا كان هناك مكان يمكن للرئيس أن يذهب إليه لمواصلة المقاومة في أفغانستان، لكن لم يكن هناك مكان آمن، وما تمت مناقشته في الدوحة من قبل الأمريكيين وطالبان لم يكن أكثر من استسلام، وإذا كان استسلاما، فلماذا ننتظر أسبوعين آخرين ونخاطر بحياة ملايين الأفغان؟".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مسؤول أفغاني سابق يفجر مفاجأة بشأن "هروب غني"
جنرالات امريكان يحذرون من حرب اهلية في الولايات المتحدة
ترامب: على بكين تعويض العالم عن آثار جائحة كورونا
سيناتور ديمقراطي بارز يوجه ضربة قاصمة لمشروع بايدن للإنفاق الاجتماعي
نحو 25 ألف إصابة جديدة بكورونا في ايطاليا
خلال يوم.. تسجيل حصيلة مرعبة بإصابات "أوميكرون" في بريطانيا
الصحة العالمية: المتحور أوميكرون بات منتشرا في 89 دولة
12 قتيلا على الأقل جراء انفجار في كراتشي جنوب باكستان
الشرطة الهولندية تضبط طنين من الكوكايين في شركة تعود لمواطن عربي
مفاوضات فيينا.. واشنطن تقدم مسودتين بشأن العقوبات والإجراءات النووية وطهران ترد
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
نجم السها : حياك الله وبياك ،كلنا الشيج جعفر الابراهيمي ،اوكل الشرفاء مع الشيخ جعفر الإبراهيمي، فما يفعلونه هي حرب ...
الموضوع :
الى سماحة الشيخ جعفر الإبراهيمي مع التحية ..
رسول حسن نجم : الالتقاء الروسي_التركي في أغلب الاستراتيجيات واختلافهما في التكتيك بفعل العوامل التي ذكرها جنابك الكريم... كذلك الرجوع الى ...
الموضوع :
تركيا والحرب الثالثة..الحياد المرن .... 
احسنتم لطرح لدعوة : البشر وصل مرحلة يبارز بها خالقه !!! والا كوكب يعيش ازمه وباء فتك ويفتك كل ثانية بالناس ...
الموضوع :
مدينة العاب السندباد لاند في بغداد تنشر الفجور والرذيلة
حامد كماش آل حسين : تنبيه: الظاهر سقطت سهوا كلمة (ما كانوا) من تعقيب سبط ابن الجوزي على كلام الحاكم: • الموجود: ...
الموضوع :
من مناقب وألقاب الإمام علي بن أبي طالب «عليه السلام» 4. أبو تراب
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
في اليوم العالمي لحقوق الانسان 
بهاء حميد ال شدود : تحية طيبة لابد من المتكلم في الانساب أن يكون من ذوي الاختصاص وذو أمانة وصدق الحديث، وانا ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
كاظم احمد حمزه عراك : السلام عليكم اقدم شكوى الى شركة آسياسيل عن الابراج نحن في محافضة بابل ناحية المدحتيه يوجد برج ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
وحي القلم : حيتان البحر!! 
رسول حسن نجم : جزاك الله خيرا وحفظك من كل شر. ...
الموضوع :
قالوا لي ما تكتبهُ لَيسَ جُرأَة والتطاول على المقامات غباء.
رسول حسن نجم : أحسنت الشرح والتوضيح والالمام بمشكلة تكريم المبدعين (الأحياء) اما الأموات منهم رحمهم الله فلامشكله في تكريمهم!.. في ...
الموضوع :
عقدة تكريم المبدع قبل موته
فيسبوك