الصحة العالمية: المتحور أوميكرون بات منتشرا في 89 دولة

اكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، ان المتحور أوميكرون يتفشى بسرعة تفوق المتحور دلتا وبات منتشرا في 89 دولة.

وقالت المنظمة في مؤتمر صحفي إن "متحور أوميكرون بات ينتشر بسرعة في العديد من بلدان العالم وأصبح اليوم ينتشر في 89 دولة".

وأشارت الى أن "البيانات تؤكد أن انتشار المتحور أوميكرون أسرع من المتحور دلتا".

وأضافت "ليس واضحا إن كان سبب الانتشار هو نقص المناعة أو بسبب الانتقال والتجمعات"، مؤكدة أن "هناك أدلة تشير إلى أن متغير أوميكرون ينتشر بسرعة ويتفوق على متغير دلتا في بعض البلدان".