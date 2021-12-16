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مفاوضات فيينا.. واشنطن تقدم مسودتين بشأن العقوبات والإجراءات النووية وطهران ترد


كشفت وكالة أنباء فارس الإيرانية، يوم الخميس، عن آخر تفاصيل المفاوضات النووية في فيينا بين طهران والدول الاوروبية.

ونقلت الوكالة عن مصدر في وفد إيران بفيينا قوله، إن "واشنطن قدمت مسودتين بشأن العقوبات والإجراءات النووية"، موضحاً أن "طهران ردت على المقترحات الأمريكية بمسودة من 12 صفحة".

وأضاف المصدر أن "الأمريكيين والأوروبيين يواصلون التفاوض وينتهجون مقاربة فاعلة"، مشيراً الى أن "المفاوضات تبحث نصاً يضم مسودات يونيو والمقترحات الجديدة".

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مفاوضات فيينا.. واشنطن تقدم مسودتين بشأن العقوبات والإجراءات النووية وطهران ترد
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