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إيران تعلن عن التوصل إلى "اتفاق جيد" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية


أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، عن توصل طهران إلى "اتفاق جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وقال حسين أمير عبد اللهيان: "توصلنا الليلة الماضية إلى اتفاق جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من شأنها معالجة بعض المخاوف المزعومة بشأن برنامج إيران النووي السلمي وتساعد في استمرار التعاون مع الوكالة وتعزيزه"، بحسب روسيا اليوم

وأضاف: "نحن متفائلون بشأن إحراز تقدم في هذه الجولة من المحادثات إذا تصرف الطرف الآخر بواقعية".

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