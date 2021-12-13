استطلاع جديد : اكثر من ثلثي الامريكان غير راضين عن تعامل بايدن مع التضخم

كشف تقرير لصحيفة ذي هيل الامريكية في استطلاع جديد ، الاثنين، ان اكثر من ثلثي الامريكان غير راضين عن الطريقة التي يتعامل بها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع التضخم ، والذي يتسبب بصعوبات لمعظم الناس في الولايات المتحدة.

وذكر التقرير ان ” الاستطلاع اظهر ان 69 بالمائة من الامريكان في الولايات المتحدة لا يوافقون على كيفية تعامل الرئيس الديمقراطي مع التضخم ، بينما قال 28 بالمائة فقط إنهم يوافقون على ذلك”.

واضاف ان ” 94 بالمائة من الجمهوريين قالوا انهم غير راضين عن اداء بايدن، بينما قال 54 في المائة من الديمقراطيين نفس الشيء بشأن هذه القضية، بالاضافة الى 71 بالمائة من الناخبين المستقلين اكدوا إنهم لا يوافقون على أداء بايدن”.

وفيما يخص التعامل مع الجريمة والعنف وافق 36 بالمائة من الديمقراطيين و 32 بالمائة فقط من الجمهوريين من الذين شملهم الاستطلاع على تعامل بايدن مع الجريمة والعنف باستخدام الأسلحة النارية”.

ويأتي الاستطلاع مع استمرار معدلات التضخم في الارتفاع، حيث ذكرت تقارير الأسبوع الماضي أن أسعار المستهلكين قد ارتفعت بنسبة 6.8 في المائة في العام الماضي حتى تشرين الثاني الماضي وهو أعلى معدل تضخم سنوي منذ عام 1982، فيما شكل الوضع الاقتصادي الكئيب كابوسًا سياسيًا لإدارة بايدن وعزز التوقعات بأن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة العام المقبل.