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"أوميكرون" واللقاحات.. تقرير يحسم جدل الإصابة من جديد


أفاد تقرير أمريكي، اليوم السبت، بأن معظم الإصابات بمتحور "أوميكرون" كانت لأشخاص قد تلقت لقاحات فيروس كورونا، بل إن بعضهم أخذ الجرعة المعززة أيضا.

وأوضح التقرير الصادر عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - أن من بين 43 حالة إصابة بأوميكرون، هناك 34 شخصاً تم تطعيمهم بالكامل، فيما تلقى 14 منهم جرعة معززة.

وأضاف أن "5 أشخاص أصيبوا بأوميكرون بعد أقل من 14 يوماً على تلقيهم الجرعة المعززة"، مشيرا إلى أن معظم المصابين لم تظهر عليهم سوى أعراض خفيفة، مثل السعال، والاحتقان، والتعب، فيما نقل شخص واحد إلى المستشفى لمدة يومين فقط.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في وقت سابق أن اللقاحات تبقى فعالة وناجحة في صد السلالة الجديدة، والتخفيف من خطورة الإصابة وعوارضها إذا ما تفاقمت حالة المريض.

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