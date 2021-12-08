الصفحة الدولية

انتخاب أولاف شولتس مستشارا لألمانيا خلفا لميركل


انتخب البرلمان الألماني أولاف شولتز، من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، مستشارا جديدا للبلاد خلفا لأنغيلا ميركل، وحصد شولتز على 395 صوتا.

وذكرت القناة الثانية الألمانية، أن شولتز حصد 395 صوتا في البرلمان من أصل 736، موضحةً أن زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي كان بحاجة إلى 369 صوتا فقط للفوز بمنصب المستشار.

وقاد شولتز حزبه الاشتراكي الديمقراطي للفوز في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

ولم يكن شولتز (63 عاماً) بعيدا عن دوائر السلطة في ألمانيا، إذ أنه محام يعرف دهاليز السياسة جيدًا، وشغل لسنوات مناصب رفيعة، منها منصب نائب المستشارة ووزير المال.

وسبق له أن شغل منصب رئيس حكومة ولاية هامبورغ. وأحد مشاريعه الرئيسية هو رفع الحد الأدنى للأجور.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الامم المتحدة: فرض التطعيم الاجباري ضد كورونا غير مقبول
انتخاب أولاف شولتس مستشارا لألمانيا خلفا لميركل
فرنسا.. اخلاء سبيل المواطن السعودي المشتبه بتورطه بمقتل خاشقجي
أول تعليق سعودي على اعتقال أحد المتهمين بقتل خاشقجي
رئيس الـCIA: الشيب "غزا شعري"أثناء عملي كسفير للولايات المتحدة في موسكو".
اعتقال أحد المشتبه بهم في قتل خاشقجي بمطار فرنسي
الصحة السويدية تفرض قيودا صحية على 3 مراحل
شخصيات ومنظمات دولية تطلب الامم المتحدة برفع العقوبات عن ايران
فرض التلقيح الإلزامي في ولاية أمريكية
السودان.. الشرطة تطلق الغاز على المتظاهرين قرب القصر الرئاسي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
صوة العتره : بحث مفصل عن ذرية السيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام علي الهادي عليهم السلام/السادة ال البعاج ذرية ...
الموضوع :
29 جمادي الثانية 252هـ وفاة السيد محمد سبع الدجيل السيد محمد ابن الإمام الهادي (ع)
رسول حسن نجم : كلام جنابك في صميم (الجاهليه العربيه وجماهيرهم من الصنف الثالث حسب تصنيف الامام علي عليه السلام) وكذلك ...
الموضوع :
لا يمكن أن تقع الحرب ما بين الدول الكبرى..
الدكتور فاضل حسن شريف : استدلال منطقي ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
رسول حسن نجم : نحن في زمن انقلاب المقاييس وكما قال امير المؤمنين عليه السلام يعد المحسن مسيء هذا في زمنه ...
الموضوع :
المثليون والبعثيون ربما هم الأخيار..!
أقبال احمد حسين : اني زوجة الشهيد نجم عبدالله صالح كان برتبه نقيبمن استشهد ب2007 اقدم اعتراظي لسيادتكم بان الراتب لايكفي ...
الموضوع :
الأمن والدفاع تحدد رواتب منتسبي الداخلية وتؤكد قراءتها الأولى بالبرلمان
رسول حسن نجم : ان التعمق في الكتب المختصه وعمل البحوث النظريه من خلال نصوصها ومن ثم استخلاص النتائج وفقا لتلك ...
الموضوع :
شيعة العراق: فاضل طينة آل محمد 
ابو حسنين : للاسف الشديد والمؤلم انك تمجد وتعظم شخصيه وضيعه وانتهازيه مفرطه ومنحرفه غالب الشابندر راكب الامواج ومتقلب المواقف ...
الموضوع :
بماذا نفسر ما قام به غالب الشابندر في القناة الرابعة؟!
زيد مغير : اللهم العن من قتله ومن شارك بقتله ومن فرح لمقتله ...
الموضوع :
أنا رأيت قاسم سليماني..!
عبد الله ضراب : ذلُّ السّؤال في أهل اليراع بقلم الشّاعرعبد الله ضراب الجزائري إلى الشّعراء والكتّاب والشّيوخ الذين كرّسوا ذلّهم ...
الموضوع :
كلمات إلى زينب سليماني
مواطن : مع هذا القرار ....... انتشر اخيرا فيديو لطفل في الاول الابتدائي والمعلمة اثرت تصويره على تهدئته لم ...
الموضوع :
التربية تبحث جملة موضوعات "مهمة"
فيسبوك