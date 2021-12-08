فرنسا.. اخلاء سبيل المواطن السعودي المشتبه بتورطه بمقتل خاشقجي

اخلى الادعاء الفرنسي، اليوم الأربعاء، سبيل المواطن السعودي الذي ألقي القبض عليه في باريس أمس للاشتباه بتورطه في قضية مقتل الصحفي الراحل جمال خاشقجي.

وقال الادعاء الفرنسي أن "عملية التحقق من هوية المقبوض عليه خلصت إلى أن مذكرة الاعتقال لا تنطبق عليه".

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني في وقت سابق اليوم أن "إلقاء القبض على سعودي في مطار ب‍باريس للاشتباه في ضلوعه في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي كان بسبب تشابه في الأسماء".

وكانت السفارة السعودية في فرنسا قالت في بيان أمس الثلاثاء إن "المواطن السعودي الذي أُلقي القبض عليه في باريس للاشتباه بأن له صلة بمقتل الصحفي جمال خاشقجي "لا علاقة له في القضية المتناولة" ويجب "إخلاء سبيله فورا".