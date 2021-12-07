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أول تعليق سعودي على اعتقال أحد المتهمين بقتل خاشقجي


نفى مسؤول سعودي صحة الأخبار التي أوردتها وسائل إعلام فرنسية اليوم الثلاثاء بشأن اعتقال أحد المتهمين في قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وصرح المسؤول السعودي بأن تقارير وسائل الإعلام عن اعتقال مشتبه به في مقتل خاشقجي في باريس "حالة خطأ في تحديد الهوية".

وشدد المسؤول على أن من أدينوا بجريمة قتل خاشقجي يقضون حاليا عقوباتهم في المملكة.

واعتقلت السلطات الفرنسية اليوم أحد المتهمين بقتل خاشقجي بعد أيام من إجراء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محادثات مباشرة في السعودية مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وذكرت إذاعة "آر.تي.إل" مساء الثلاثاء أن قوات الأمن الفرنسية اعتقلت أحد المتهمين بقتل خاشقجي.

 

وقالت الإذاعة إنه تم اعتقال خالد بن عائض العتيبي البالغ 33 عاما العضو السابق في الحرس الملكي السعودي صباح الثلاثاء في مطار شارل ديغول أثناء استعداده للمغادرة إلى الرياض.

وبحسب معلومات فإن خالد عائض العتيبي، يعد أحد الأعضاء المزعومين في الكوماندوس الذي اغتال الصحفي السعودي في القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر 2018.

وأوضحت الإذاعة الفرنسية أن خالد بن عائض العتيبي مطلوب من قبل الإنتربول بعد مذكرة توقيف بتهمة اغتيال صادرة عن تركيا.

وأضافت أنه تم وضعه رهن الاعتقال القضائي من قبل شرطة الجو وشرطة الحدود والتي تسعى بشكل خاص لتأكيد هويته بشكل نهائي.

وبينت أن الرجل البالغ من العمر 33 عاما كان يحمل جواز سفره الحقيقي، وبالتالي سافر باسمه الحقيقي.

وقال مصدر قضائي إن خالد عايد العتيبي "يخضع لإجراءات تسليمه ل‍تركيا"، مضيفا أنه سيتم تقديم السعودي إلى مكتب المدعي العام ب‍باريس صباح الأربعاء، والذي سيبلغه بأمر التوقيف.

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