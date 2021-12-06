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السودان.. الشرطة تطلق الغاز على المتظاهرين قرب القصر الرئاسي


أطلقت الشرطة السودانية، اليوم الاثنين، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين قرب القصر الجمهوري في وسط العاصمة الخرطوم.

وذكرت وكالة "فرانس برس" ان "المحتجون طالبو بإرساء حكم مدني كامل، بعيدا عن مشاركة العسكريين،كما أعربوا عن رفضهمم للاتفاق السياسي الذي وقع الشهر الماضي بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك".

واضافت ان "آلاف السودانيين ممن نزلوا إلى العاصمة هتفو "لا لا لحكم العسكر" و"مدنية خيار الشعب". كذلك شهدت مدن أخرى منها كسلا وسنار وبورتسودان احتجاجات مشابهة.

وكانت تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم دعت أمس إلى تسيير تظاهرات لا مركزية في بداية ما سمّته "جدول التصعيد الثوري" لشهر كانون الاول للتعبير عن رفض الاتفاق السياسي الموقع في 21 تشرين الثاني الفائت، وكذلك رفض قرارات الجيش الصادرة في 25 تشرين الاول الماضي.

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