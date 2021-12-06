الصين تهدد أمريكا بسبب أولمبياد بكين

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن على السياسيين الأمريكيين الكف عن الدعوة إلى مقاطعة دبلوماسية لأولمبياد بكين الشتوية لتجنب الإضرار بالعلاقات الثنائية، وإن الصين ستتخذ "إجراءات مضادة" إذا لزم الأمر.

ومن المتوقع أن تعلن إدارة بايدن هذا الأسبوع أن مسؤولي الحكومة الأمريكية لن يحضروا أولمبياد 2022 في بكين، بحسب رويترز.

وقال تشاو ليجيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن أولئك الذين يطالبون بالمقاطعة يجب أن يتوقفوا "حتى لا يؤثروا على الحوار والتعاون بين الصين والولايات المتحدة في مجالات مهمة".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي "إذا أصرت الولايات المتحدة على التشبث عن عمد بمسارها، فإن الصين ستتخذ إجراءات مضادة حازمة".

وأمس الأحد، قالت قناة "سي إن إن" التلفزيونية، إنه من المتوقع أن تعلن إدارة بادين خلال أيام عن مقاطعة دبلوماسية للألعاب الأولمبية في بكين.

ونقلت القناة عن مصدر مطلع لم تسمه، أن القرار الأمريكي المحتمل يعني غيابا تاما للمسؤولين الأمريكيين عن الأولمبياد، دون حرمان الرياضيين الأمريكيين من فرصة المشاركة في المنافسات.

والشهر الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يفكر في مثل هذه المقاطعة الدبلوماسية احتجاجا على سجل حقوق الإنسان في الصين، بما في ذلك ما تصفه واشنطن بأنه إبادة جماعية ضد أقلية الأويغور المسلمة.