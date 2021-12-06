الصفحة الدولية

الصين تهدد أمريكا بسبب أولمبياد بكين


قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن على السياسيين الأمريكيين الكف عن الدعوة إلى مقاطعة دبلوماسية لأولمبياد بكين الشتوية لتجنب الإضرار بالعلاقات الثنائية، وإن الصين ستتخذ "إجراءات مضادة" إذا لزم الأمر.

ومن المتوقع أن تعلن إدارة بايدن هذا الأسبوع أن مسؤولي الحكومة الأمريكية لن يحضروا أولمبياد 2022 في بكين، بحسب رويترز.

وقال تشاو ليجيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن أولئك الذين يطالبون بالمقاطعة يجب أن يتوقفوا "حتى لا يؤثروا على الحوار والتعاون بين الصين والولايات المتحدة في مجالات مهمة".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي "إذا أصرت الولايات المتحدة على التشبث عن عمد بمسارها، فإن الصين ستتخذ إجراءات مضادة حازمة".

وأمس الأحد، قالت قناة "سي إن إن" التلفزيونية، إنه من المتوقع أن تعلن إدارة بادين خلال أيام عن مقاطعة دبلوماسية للألعاب الأولمبية في بكين.

ونقلت القناة عن مصدر مطلع لم تسمه، أن القرار الأمريكي المحتمل يعني غيابا تاما للمسؤولين الأمريكيين عن الأولمبياد، دون حرمان الرياضيين الأمريكيين من فرصة المشاركة في المنافسات.

والشهر الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يفكر في مثل هذه المقاطعة الدبلوماسية احتجاجا على سجل حقوق الإنسان في الصين، بما في ذلك ما تصفه واشنطن بأنه إبادة جماعية ضد أقلية الأويغور المسلمة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السودان.. الشرطة تطلق الغاز على المتظاهرين قرب القصر الرئاسي
الصين تهدد أمريكا بسبب أولمبياد بكين
ليبيا.. القضاء يحسم موقف حفتر من المشاركة بانتخابات الرئاسة
أخصائي: انتشار سلالة "أوميكرون" نهاية وشيكة للوباء
شمخاني يستقبل طحنون بن زايد في طهران
الأرجنتين تسجل أول إصابة بمتحور "أوميكرون"
ارتفاع "مقلق" لإصابات متحور "أوميكرون" في الدنمارك
نبأ سار بشأن "أوميكرون": لم يثبت أخطر من كورونا
في 15 ولاية أمريكية.. تسجيل إصابات بمتحور "أوميكرون"
زيارة مرتقبة لطحنون بن زايد إلى طهران
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
صوة العتره : بحث مفصل عن ذرية السيد محمد سبع الدجيل ابن الإمام علي الهادي عليهم السلام/السادة ال البعاج ذرية ...
الموضوع :
29 جمادي الثانية 252هـ وفاة السيد محمد سبع الدجيل السيد محمد ابن الإمام الهادي (ع)
رسول حسن نجم : كلام جنابك في صميم (الجاهليه العربيه وجماهيرهم من الصنف الثالث حسب تصنيف الامام علي عليه السلام) وكذلك ...
الموضوع :
لا يمكن أن تقع الحرب ما بين الدول الكبرى..
الدكتور فاضل حسن شريف : استدلال منطقي ...
الموضوع :
من هم عرب العراق الحقيقيون
رسول حسن نجم : نحن في زمن انقلاب المقاييس وكما قال امير المؤمنين عليه السلام يعد المحسن مسيء هذا في زمنه ...
الموضوع :
المثليون والبعثيون ربما هم الأخيار..!
أقبال احمد حسين : اني زوجة الشهيد نجم عبدالله صالح كان برتبه نقيبمن استشهد ب2007 اقدم اعتراظي لسيادتكم بان الراتب لايكفي ...
الموضوع :
الأمن والدفاع تحدد رواتب منتسبي الداخلية وتؤكد قراءتها الأولى بالبرلمان
رسول حسن نجم : ان التعمق في الكتب المختصه وعمل البحوث النظريه من خلال نصوصها ومن ثم استخلاص النتائج وفقا لتلك ...
الموضوع :
شيعة العراق: فاضل طينة آل محمد 
ابو حسنين : للاسف الشديد والمؤلم انك تمجد وتعظم شخصيه وضيعه وانتهازيه مفرطه ومنحرفه غالب الشابندر راكب الامواج ومتقلب المواقف ...
الموضوع :
بماذا نفسر ما قام به غالب الشابندر في القناة الرابعة؟!
زيد مغير : اللهم العن من قتله ومن شارك بقتله ومن فرح لمقتله ...
الموضوع :
أنا رأيت قاسم سليماني..!
عبد الله ضراب : ذلُّ السّؤال في أهل اليراع بقلم الشّاعرعبد الله ضراب الجزائري إلى الشّعراء والكتّاب والشّيوخ الذين كرّسوا ذلّهم ...
الموضوع :
كلمات إلى زينب سليماني
مواطن : مع هذا القرار ....... انتشر اخيرا فيديو لطفل في الاول الابتدائي والمعلمة اثرت تصويره على تهدئته لم ...
الموضوع :
التربية تبحث جملة موضوعات "مهمة"
فيسبوك