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أخصائي: انتشار سلالة "أوميكرون" نهاية وشيكة للوباء


أفاد أخصائي المناعة الروسي فلاديسلاف زيمشوجوف، بأن انتشار سلالة "أوميكرون" من فيروس كورونا قد يؤدي إلى نهاية وشيكة للوباء.

وقال زيمشوجوف، "السلالة الجديدة من فيروس كورونا دخلت في معركة ليس فقط ضد مناعة القطيع، ولكن أيضا ضد السلالات الأخرى، وفقا لموقع "زفيزدا".

وتابع زيمشوجوف "تحدث الطفرات دائما فهذه عملية تطور طبيعية. تبدأ السلالة الجديدة في القتال مع "زملائها" والبيئة، بالأخص مناعة القطيع التي تم إنشاؤها بواسطة كل من الأشخاص المتعافين والملقحين. إذا فازت سلالة ما في الاختيار، فهذا يعني أن لديها بعض المزايا، على سبيل المثال القدرة على "التهرب" من مناعة القطيع.

وأكد زيمشوجوف إلى أن المعلومات المتعلقة بمسار سلالة "أوميكرون" تشير إلى أن الفيروس التاجي قد يختفي في المستقبل القريب.

وأضاف زيمشوجوف "سيمرض الأشخاص الذين لم يصابوا بالمرض، لذلك يجب على منظمة الصحة العالمية توجيه جهودها لتطعيم أوسع".

وختم المختص الروسي بالقول "احتمالات اختفاء الفيروس كبيرة، كما هو الحال، مع اختفاء فيروسات السارس، لقد اختفوا ببساطة، ولا أحد يعرف أين، أعتقد أن هذا الوباء يقترب من خط النهاية".

 

ولا تمتلك منظمة الصحة العالمية حاليا معلومات تشير إلى أن الأعراض المرتبطة بـ"أوميكرون" تختلف عن تلك التي تسببها المتحورات الأخرى، لكن الأمر سيستغرق "أياما إلى أسابيع عدة لفهم مستوى" خطورة المتحور الجديد.

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أخصائي: انتشار سلالة "أوميكرون" نهاية وشيكة للوباء
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