شمخاني يستقبل طحنون بن زايد في طهران

أستقبل امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني ، اليوم الاثنين، مستشار الامن القومي الاماراتي طحنون بن زايد في طهران.

وذكرت وسائل اعلام إيرانية ، ان "الزيارة النادرة لمسؤول اماراتي بهذا المستوى تاتي في الوقت الذي صرح فيه وزير الدولة الاماراتي السابق للشؤون الخارجية انور قرقاش بان الامارات اتخذت خطوات لتهدئة التوترات مع ايران، حيث " لا مصلحة لنا في المواجهة".

ووقَّعت ايران والامارات مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجال امن الحدود البحرية، وذلك في بداية آب 2019.