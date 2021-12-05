في 15 ولاية أمريكية.. تسجيل إصابات بمتحور "أوميكرون"

أعلنت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها روشيل والينسكي، تسجيل إصابات بمتحور "أوميكرون" في 15 ولاية أمريكية حتى مساء السبت.

وأضافت والينسكي بحسب قناة (إيه. بي. سي نيوز) أن السلالة "دلتا" ما زالت تمثل غالبية حالات كوفيد-19 على مستوى الولايات المتحدة.

وكانت ولاية نيويورك أعلنت اليوم السبت عن تسجيل 3 إصابات جديدة بمتحور "أوميكرون" ليصل إجمالي الإصابات في الولاية إلى 8.

وقالت مفوضة الصحة في الولاية ماري باسيت في إيجاز صحفي: "متحور "أوميكرون" موجود هنا، وكما هو متوقع نرى بداية تفش مجتمعي".