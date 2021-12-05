تشديد القيود على القادمين في بريطانيا

شددت بريطانيا قيود السفر على الوافدين وسط مخاوف من انتشار متحور "أوميكرون"، مؤكدة أنه على جميع القادمين إلى إنجلترا إبراز فحوصات سلبية لفيروس كورونا قبل الصعود إلى الطائرات.

وأوضح وزير الصحة ساجد جاويد في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" أن القواعد الجديدة ستطبق اعتبارا من الساعة 4:00 من صباح الثلاثاء بتوقيت لندن.

وتابع أنه "في ضوء أحدث البيانات سنتخذ مزيدا من الإجراءات لإبطاء انتشار متحور أوميكرون".

كما أضاف نيجيريا إلى "القائمة الحمراء" البريطانية للسفر، أي أنه سيتم حظر القادمين من هناك باستثناء المقيمين منهم في المملكة المتحدة وأيرلندا.

وسيتعين عزل هؤلاء القادمين في مرافق الحجر الصحي المخصصة.

ولفت جاويد إلى أن هناك العديد من الإصابات بمتحور "أوميكرون" مرتبطة بالقدوم من نيجيريا، منها 27 حالة في إنجلترا.

من جانبها قالت كارين دي، الرئيسة التنفيذية لاتحاد مشغلي المطارات، إن الإجراءات الجديدة ستكون بمثابة "رادع رئيسي" للسفر، رغم أن المطارات وصناعة السفر كانت تأمل في زيادة طفيفة خلال موسم الأعياد. وأضافت: "هذه ضربة للطيران والسياحة".