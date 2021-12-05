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ايران: هدفنا النهائي في مفاوضات فيينا إلغاء الحظر بعزة واقتدار


قال مدير مكتب الرئيس الإيراني، غلام حسين إسماعيلي، اليوم الأحد، إن هدف بلاده النهائي في المفاوضات حول الاتفاق النووي هو إلغاء الحظر بعزة واقتدار.

ونقلت وكالة إرنا، عن إسماعيلي أن إيران جادة تماما، في مباحثات فيينا وهدفها النهائي في المفاوضات مع مجموعة "4+1" يكمن في إلغاء الحظر بعزة واقتدار.

وشدد المسؤول الإيراني على أن بلاده دخلت المفاوضات بإرادة وبرنامج معين، في وقت تسعى للوصول إلى نتيجة نهائية تقضي بإلغاء الحظر المفروض عليها، موضحا أن إيران كانت على استعداد من أجل مواصلة المفاوضات في فيينا، ولكن الأطراف الأخرى المشاركة في مباحثات فيينا بحاجة للتوجه إلى عواصمها بدعوى مناقشة القضايا المطروحة.

وتوقفت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، أول أمس الجمعة إلى الأسبوع المقبل، وعبر مسؤولون أوروبيون عن فزعهم من كم المطالب التي تقدمت بها الحكومة الإيرانية.

 

والجولة السابعة من المحادثات في فيينا هي الأولى التي يمثل إيران فيها وفد من قبل حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي لإعادة الالتزام بالاتفاق، الذي قبلت إيران بمقتضاه قيودا على برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عليها.

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