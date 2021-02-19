تحضيرات لاجتماع يضم أطراف الاتفاق النووي وأمريكا

أعلن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عن تحضيرات لعمل اجتماع بمشاركة كل أطراف الاتفاق النووي حول برنامج إيران والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله، إن "الاتحاد الأوروبي يعمل على تنظيم اجتماع غير رسمي مع جميع أطراف الاتفاق النووي، أي إيران وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، إلى جانب الولايات المتحدة التي انسحبت من الصفقة عام 2018".

وأضاف المصدر، أن "الولايات المتحدة قالت إنها ستقبل دعوة من الاتحاد الأوروبي للمشاركة في اجتماع مع أطراف الاتفاق النووي"، مشيراً إلى "عدم تحديد إطار زمني للاجتماع والأمر يعتمد على التطورات".