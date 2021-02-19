الخارجية الروسية تدعو الدبلوماسيين الأجانب لتلقيح أنفسهم ضد فيروس كورونا

وجهت وزارة الخارجية الروسية دعوات إلى كل السفارات الأجنبية العاملة في الأراضي الروسية لتلقيح موظفيهاا بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الجمعة: "إن هذه الإجراءات أمر طبيعي في معظم بلدان العالم وتفسيرها بسيط وينص على أن المكافحة الناجحة للوباء تتطلب أوسع مشاركة ممكنة (في التلقيح) للناس المتواجدين في البلد".

وذكرت الوزارة أن أكثر من 25 دولة قد وافقت على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي، معبرة عن اعتقادها أن حملة التطعيم المتتابعة مهمة مشتركة للمجتمع الدولي كله.

وأضافت أن روسيا تنفذ بهذه الصورة التزاماتها الدولية بما في ذلك أحكام اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية لعام 1961 والتي تنص على أن الجانب المضيف يجب أن يوفر للبعثات الدبلوماسية ظروف السلامة الضرورية للعمل.

وقد قام عدد من موظفي سفارتي منغوليا وإسبانيا وبيلاروس بتطعيمهم ضد فيروس كورونا باللقاح الروسي.

وأفادت الخارجية الروسية أيضا بأنها تعمل في الوقت ذاته على تنظيم تلقيح الدبلوماسيين الروس العاملين في الخارج.

وقالت: "يعتمد (العمل) على أساس مبدأ الطوعية والحفاظ على حق الدبلوماسيين في اختيار لقاح بديل. ونأخذ بعين الاعتبار إمكانية إيصال اللقاح الروسي إلى هذا البلد أو ذاك، أو استخدام اللقاحات المحلية، وكذلك وجود البنية التحتية الطبية الضرورية في المؤسسات الروسية في الخارج".