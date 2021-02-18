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FBI يحقق مع حاكم نيويورك بتهمة التستر على عدد وفيات كورونا


يواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI ، التحقيق مع فريق عمل فيروس كورونا التابع لحاكم نيويورك، أندرو كومو، بعد اتهامه بأنه حاول إعاقة الكشف عن بيانات وفيات كورونا، في دور رعاية المسنين بالولاية.

وذكرت شبكة ABC News نقلا عن مصادر، إن التحقيق الذي بدأه الـFBI والمدعون الفيدراليون في بروكلين لا يزال في مراحله الأولية، كما تم إصدار مذكرات استدعاء، وأوضحا أن التحقيق يركز بشكل خاص على كيفية تعامل إدارة كومو مع دور رعاية المسنين في وقت مبكر من جائحة فيروس كورونا.

وقد تصاعدت الدعوات لمقاضاة كومو وموظفيه بسبب سوء تعاملهم مع جائحة كورونا بعد أن اعترف أحد كبار مساعديه بأن الإدارة أخفت معلومات حول الوفيات في دور رعاية المسنين.

وأجبرت وزارة الصحة بولاية نيويورك على الكشف عن أن العدد الحقيقي للوفيات بين المقيمين في دور رعاية المسنين هو حوالي 12743 وليس 8711 كما كان معترفا به في السابق، وذلك بعد أن أحصت الولاية فقط الذين ماتوا في دور رعاية المسنين، وتركت 4000 مقيم في هذه الدور نقلوا إلى المستشفى وتوفوا هناك.

وقد رد كومو على هذه الإدعاءات، مؤكدا أن سلطات الولاية قامت دائما وبشكل كامل، بالإعلان عن جميع الوفيات بسبب فيروس كورونا في دور رعاية المسنين والمستشفيات، مبينا أن "نيويورك تحتل المرتبة 34 من بين 50 ولاية من حيث النسبة المئوية للوفيات في دور رعاية المسنين، بالمقارنة مع إجمالي الوفيات".

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