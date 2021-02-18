مجلس الشيوخ الإيطالي يمنح الثقة لحكومة ماريو دراغي

أيد الحكومة الجديدة 262 عضوا في مجلس الشيوخ الايطالي، فيما عارضها 40 عضوا وامتنع اثنان آخران عن التصويت.

وحصلت الحكومة الجديدة على أغلبية ساحقة من الأصوات، حيث كان العدد الأدنى الضروري من الأصوات للحصول على ثقة مجلس الشيوخ 161 صوتا.

وقبل التصويت في المجلس، دعا دراغي القوى السياسية إلى الوحدة، مشددا على أهمية محاربة فيروس كورونا وآثاره في الفترة الحالية.

وتضم الحكومة الجديدة التي شكلها دراغي الأسبوع الماضي طيفا واسعا من القوى السياسية، يمثل معظم الأحزاب البرلمانية، إضافة إلى عدد من الوزراء التكنوقراط غير السياسيين حيث بقى في المعارضة حزب "أخوة إيطاليا" اليميني فقط.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب الإيطالي على منح الثقة للحكومة الجديدة يوم الخميس.