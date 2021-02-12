أعلن المتحدث باسم مؤسسة الأدوية والأغذية الإيرانية كيانوش جهانبور، وصول الدفعة الثانية من لقاح "سبوتنيك V" الروسي إلى طهران بواقع 100 ألف جرعة.

وقال: "الدفعة الجديدة وصلت أسرع من الموعد المقرر المتفق عليه بين موسكو وطهران، وتضم 100 ألف جرعة من اللقاح".

وأضاف: "سيتم توزيع هذه الدفعة في الشبكة الصحية للبلاد بعد اتباع الإجراءات اللازمة في وزارة الصحة لتطعيم الكوادر الطبية في الخطوط الأمامية لمكافحة كورونا".

وأشار التلفزيون الإيراني إلى أن "وزن الدفعة الثانية يبلغ 5 أطنان، وأنها وصلت إلى طهران على متن رحلة خاصة لخطوط ماهان الإيرانية".

وبدأت في إيران الثلاثاء الماضي حملة التطعيم المجاني والطوعي للسكان ضد فيروس كورونا بعدة لقاحات في مقدمتها "سبوتنيك V" الروسي.