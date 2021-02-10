موسكو وطهران تتفقان على الإنتاج المشترك للقاح "سبوتنيك V" في إيران

أعلن السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، اليوم الأربعاء، أن طهران وموسكو اتفقتا على الإنتاج المشترك للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد في أراضي إيران.

وقال جلالي، في كلمة ألقاها خلال فعاليات للاحتفال بالذكرى الـ42 للثورة الإيرانية: "تم إنجاز المفاوضات بيننا حول الإنتاج المشترك للقاح. قريبا سنشهد عملية الإنتاج المشترك للقاح في أراضي إيران".

وأشار إلى أن إيران تلقت للتو الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V" يوم 4 فبراير بموجب اتفاق بين موسكو وطهران، لافتا إلى أن بلاده ستتسلم الدفعة الثانية من المصل بعد يومين.

وأطلقت السلطات الإيرانية يوم 9 فبراير عملية تطعيم سكان البلاد بلقاح "سبوتنيك V"، بعد أن وفرت مليوني جرعة منه.

ويعتبر "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لعدوى "كوفيد-19"، وسبق أن كشفت اختبارات سريرية أجريت على 3 مراحل، أن هذا المصل آمن وفعاليته تفوق 90% في الوقاية من المرض، الأمر الذي أكدته مجلة "لانسيت" الطبية في مقال نشرته مؤخرا.