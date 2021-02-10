فتح تحقيق جنائي مع ترامب في ولاية جورجيا

أعلنت نيابة دائرة فولتون بولاية جورجيا، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق جنائي مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في قضية محاولته إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المدعية الجديدة لدائرة فولتون المنتخبة مؤخرا والتي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي، فاني ويليس، وجهت رسالة إلى مسؤولين متعددين في سلطات جورجيا، بينمهم سكرتير الولاية، براد رافنسبرغر، حيث أبلغتهم بفتح تحقيق مع ترامب على خلفية محاولته إلغاء نتائج التصويت المحلي خلال انتخابات الرئاسة.

وطلبت ويليس من سلطات الولاية، حسب مسؤول مطلع على فحوى الرسالة، الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة باتصال بين ترامب ورافنسبرغر حول نتائج الانتخابات، وذلك في إطار "تحقيق جنائي" مع الرئيس السابق.

وأصبحت جورجيا بالتالي ولاية أمريكية ثانية بعد نيويورك تفتح تحقيق جنائيا مع ترامب، ومن المتوقع أن تبدي السلطات القضائية في فولتون موقفا صارما تجاه الرئيس السابق من الحزب الجمهوري حيث أيدت هذه الدائرة بشكل واضح خلال الانتخابات منافسه الديمقراطي، جو بايدن، الذي فاز في السباق.