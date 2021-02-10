السعودية تسجل أكبر حصيلة اصابات يومية بفايروس كورونا منذ 3 أشهر

أعلنت السلطات الصحية السعودية اليوم الأربعاء عن تسجيل أكبر حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة منذ منتصف نوفمبر الماضي.

وأكدت وزارة الصحة السعودية رصد 369 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال يوم أمس الثلاثاء (مقابل 353 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أكبر حصيلة منذ 12 نوفمبر الماضي (عندما تم تسجيل 441 إصابة).

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا في المملكة خلال آخر 24 ساعة بواقع خمس حالات وفاة، فيما تماثل 306 مرضى للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في السعودية منذ بداية الجائحة 371356، منها 6415 حالة وفاة و362368 حالة شفاء و2573 حالة نشطة، منها 417 مريضا في حالة حرجة.