وفاة أول عضو في الكونغرس الأمريكي جراء كورونا

توفي رون رايت العضو الجمهوري في الكونغرس الأمريكي جراء "كوفيد-19"، كما أعلن فريقه، يوم الاثنين، ليصبح أول عضو في "الكابيتول" يتوفى بفيروس كورونا.

والنائب عن تكساس في مجلس النواب، البالغ 67 عاما، توفي أمس الأحد، وقال المتحدثون باسمه في بيان: "في الأسبوعين الماضيين نقل رون وزوجته سوزان إلى المستشفى في دالاس بعد الإصابة بكوفيد-19".

وأضافوا أن رايت كان يعالج لإصابته بالسرطان في السنوات الماضية.

وفي 21 من شهر كانون الثاني/يناير، أعلن رايت أنه مصاب بفيروس كورونا، "بعد أن خالط شخصا مصابا بكوفيد-19 الأسبوع الماضي".

وأضاف في بيان: "أشعر بعوارض طفيفة وعموما إنني في وضع صحي جيد وسأواصل العمل من المنزل هذا الأسبوع"، داعيا إلى احترام توجيهات السلطات الصحية الأمريكية لمكافحة تفشي الفيروس.

ويصبح رون رايت بذلك أول عضو في الكونغرس (435 في مجلس النواب و100 في مجلس الشيوخ) يتوفى جراء كوفيد-19.

وكان لوك ليتلو البرلماني، الذي انتخب عضوا في مجلس النواب في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، توفي بـ"كوفيد-19" في شهر كانون الأول/ديسمبر، أي قبل تولي مهامه مطلع شهر كانون الثاني/يناير الماضي، وانتخب عن لويزيانا وكان في عامه الحادي والأربعين.

والولايات المتحدة هي البلد الذي سجل أعلى عدد وفيات بكورونا في العالم، مع أكثر من 460 ألف وفاة.