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بريطانيا.. استبعاد 35 دولة فيها سلالات كورونا الخطرة من القائمة الحمراء


تعرض مخطط الحجر الصحي الفندقي في بريطانيا لانتقادات جديدة، بعد عدم ضم أسماء 35 دولة ظهرت فيها سلالات كورونا شديدة الخطورة إلى القائمة الحمراء.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكدت الحكومة البريطانية أن جميع الركاب من 33 دولة ضمن "القائمة الحمراء"، سيتعين عليهم الحجر الصحي لمدة 10 أيام في فندق، اعتبارا من 15 فبراير.

لكن تقريرا أجرته منظمة الصحة العالمية، وجد أن عشرات البلدان التي تم العثور فيها على السلالات شديدة العدوى للفيروس، القادمة من جنوب إفريقيا والبرازيل، ليست مدرجة في تلك القائمة الحمراء.

ومن بين الدول التي لا تشملها القائمة النمسا والدنمارك وفرنسا واليونان واليابان وكينيا والنرويج والسويد وسويسرا وبلجيكا وكندا والولايات المتحدة.

وقال العلماء إن الرقابة "ليست جيدة بما يكفي"، مضيفين أن الفيروس "ينتشر كالنار في الهشيم".

كما وجد تقرير منظمة الصحة، أن سلالة كورونا البرازيلية تم العثور عليها في 10 دول أخرى، 6 منها لم تضف إلى القائمة الحمراء للمملكة المتحدة.

ومن بين 41 دولة، ذكر التقرير أن سلالة جنوب إفريقيا انتشرت فيها، هناك 29 دولة منها غير مدرجة في القائمة الحمراء لبريطانيا.

وبشكل عام، هذا يعني أن الوافدين من 35 دولة فيها سلالات أكثر عدوى من فيروس كورونا، والتي يمكن أن تغلب أو تحد من تأثير اللقاحات، غير موجودة في القائمة ويمكن لمواطني هذه الدول الدخول بأريحية لبريطانيا، الأمر الذي أثار غضبا.

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