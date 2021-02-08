نائبة جمهورية : ترامب حذا حذو ستالين وماوتسي تونغ في الاستبداد

اعتبرت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور جرين ان ترامب لازال يمتلك السيطرة على الحزب الجمهوري لأنه فاز بعدد كبير من الاصوات ، لكن يجب في ذات الوقت ان يكف الحزب عن رعايته .

ونقلت قناة ام اس ان بي سي في مقابلة عن جرين قولها ” صحيح ان ترامب فاز بعدد قياسي من الاصوات ، لكنه خسر ايضا برقم قياسي امام منافسه الديمقراطي ، ورغم ذلك مازال يعتبر الحزب له وحده

واضافت أن ” اليس هذا ما كنا نسمعه دائما وقرأناه عن الشيوعيين من ان ستالين هو الحزب والحزب هو ستالين وكذلك قيل نفس هذا الكلام عن ماوتسي تونغ ، وغيرها من الانظمة الشمولية والاستبدادية “.

وتابعت أن ” هذا اليوم يتكرر في الحزب الجمهوري فنحن نسمع ذلك عن اعضاء في الحزب الجمهوري بغض النظر عمن يكون وهو امر ينذر بالسوء أن يكون الحزب هو دونالد ترامب ودونالد ترامب هو الحزب فيما يقول ويفعل وهذا هو نوع من التفكير الاستبدادي ”