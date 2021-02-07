قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: إيران لم تخرج أبدا من الاتفاق النووي ولكنها خففت بعض الالتزامات.
وقال وزير الخارجية الإيراني: على الولايات المتحدة إعطاء ضمانات بأن تصرفات ترامب لن تتكرر.
وتابع ظريف قائلا: الاتفاق النووي السابق غير قابل للتفاوض لأنه تم التفاوض بشأنه بشكل كامل.
واضاف وزير الخارجية الإيراني: 21 فبراير هو الموعد النهائي لوقف الالتزام بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي
وقال : وقف تطبيقنا للبروتوكول الإضافي لا يعني إغلاق الباب تماما في وجه الاتفاق النووي.
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