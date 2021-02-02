السعودية تمنع دخول مواطني 20 دولة

أعلنت المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، تعليق دخول مواطني 20 دولة إلى أراضيها، في إطار الإجراءات الاحترازية الرامية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله إن تقرر تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم ـ مؤقتا للقادمين من 20 دولة.

وأوضحت الوكالة أن هذه الدول تشمل؛ الأرجنتين، والإمارات، وألمانيا، وأمريكا، وإندونيسيا، وإيرلندا، وإيطاليا، وباكستان، والبرازيل، والبرتغال، والمملكة المتحدة، وتركيا، وجنوب أفريقيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، ولبنان، ومصر، والهند، واليابان.