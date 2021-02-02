بعد وقف عداد إصابات كورونا... وزيرة الصحة التنزانية: لن نشتري اللقاح

أعلنت وزيرة الصحة في تنزانيا، دوروثي غواجيما أن بلادها لم تضع خططا لشراء لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي: "في الوقت الحالي، ليس لدى الوزارة أي خطط لتلقي اللقاح المضاد لفيروس "كوفيد-19"، الذي يقال إنه متوفر ويستخدم في دول أخرى".

إلا أن غواجيما أكدت أن تنزانيا "آمنة " خلافا لجيرانها. داعية إلى "ممارسة الرياضة والراحة واستخدام وسائل الطب الشعبي التقليدي".

وأشارت إلى أن السلطات سجلت بالفعل العديد من الأدوية التقليدية لمكافحة فيروس كوفيد-19"، مشيرة إلى عدد من طرق العلاج بالعشب. وفقا لها، هناك "الكثير من الأدلة" أن الكثير قد تعافوا من أمراض مختلفة باستخدام الطب التقليدي، بدلا من الحبوب.

وكان الرئيس جون ماغوفولي، الذي أصر في السابق أن الرب قد قضى على وباء كورونا في تنزانيا، قد أعلن الأسبوع الماضي أن اللقاحات الخاصة بالفيروس "غير مناسبة" على الرغم من بدء وصول الدفعات الأولى من اللقاحات إلى القارة الأفريقية.

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية فإن تنزانيا لم تقم بإبلاغها بالإحصاءات الخاصة بعدد حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" وعدد الوفيات الناجمة عنه منذ أوائل أيار/ مايو من العام الماضي.