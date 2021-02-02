ظريف: بإمكان الاتحاد الأوروبي التوسط في حل النزاع مع واشنطن

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أنه بإمكان الاتحاد الأوروبي أن يضطلع بدور الوساطة في النزاع مع الولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي.

وقال ظريف في مقابلة مع شبكة (سي إن إن) إن "الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، يمكن أن ينسق الإجراءات الضرورية للجانبين من أجل العودة للاتفاق النووي".

وبسؤاله عما إذا كانت العودة إلى الاتفاق النووي ستتطلب أولاً من إيران أو الولايات المتحدة تلبية الشروط، أجاب ظريف بأنه "يمكن اتخاذ الخطوات اللازمة في وقت واحد أو بطريقة منسقة".

وبين ظريف أن "بوريل يمكن أن يتولى هذا الأمر، حيث أن كجزءا من دوره هو منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي".